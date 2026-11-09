به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز هشت دستگاه ماینر قاچاق به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر‌های کشف شده متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی ماینر‌ها محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بوکان ماینر‌های کشف شده را در پی اخبار و اطلاعات واصله از یک باب منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند