

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علی درجانی با اشاره به مخاطرات متعدد بخش کشاورزی از جمله خشکسالی، سرمازدگی، سیل و تگرگ افزود: بیمه کشاورزی ابزاری برای جبران خسارت و جلوگیری از توقف فعالیت بهره‌برداران پس از وقوع حوادث است.

او با بیان اینکه الگوی واحدی برای پوشش بیمه‌ای همه مناطق کشور وجود ندارد، گفت: صندوق بیمه کشاورزی با توجه به تنوع اقلیمی، پوشش‌های متنوعی برای محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان و منابع طبیعی طراحی کرده است.

قائم‌مقام مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی همچنین بر توسعه پوشش‌های تکمیلی و اختیاری تأکید کرد و افزود: این پوشش‌ها به بهره‌برداران امکان می‌دهد سطح حمایت بیمه‌ای خود را متناسب با ارزش محصول و میزان سرمایه‌گذاری افزایش دهند.

درجانی بیمه کشاورزی را نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی و تضمین امنیت غذایی دانست.