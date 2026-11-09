به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده کنف کار برای گرانفروشی در ارائه خدمات کنفکاری به میزان یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت پنج میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل پنج برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میاندوآب گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد کنف کاری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند