دفتر امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل استان البرز با هدف تسهیل ارائه خدمات اداری و کنسولی به دانشجویان خارجی دانشگاه‌های استان، در دانشگاه خوارزمی افتتاح شد؛ دفتری که قرار است به‌عنوان مرکز ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان بین‌المللی دانشگاه‌های مستقر در البرز فعالیت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ؛ رئیس دفتر امور کنسولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح این دفتر، با اشاره به گسترش شبکه خدمات کنسولی دانشجویان بین‌الملل در کشور گفت: در حال حاضر ۸۰۴ دفتر امور کنسولی دانشجویی در دانشگاه‌های کشور فعال است و در همه استان‌ها نیز این دفاتر در دانشگاه مادر مستقر شده‌اند تا خدمات مورد نیاز دانشجویان بین‌المللی دانشگاه‌های مختلف را ارائه دهند.

رحیمی با بیان اینکه استقرار دفاتر کنسولی در دانشگاه‌های مادر، زمینه دسترسی آسان‌تر دانشجویان خارجی به خدمات اداری و کنسولی را فراهم می‌کند، افزود: این دفاتر با پوشش‌دهی دانشگاه‌های هر استان، نقش مهمی در تسهیل امور دانشجویان بین‌المللی و کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز مختلف دارند.

وی با اشاره به جمعیت دانشجویان خارجی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵ هزار دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران مشغول به تحصیل هستند که بر اساس اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، این تعداد باید تا پایان اجرای برنامه به ۳۲۰ هزار نفر افزایش یابد.

رئیس دفتر امور کنسولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه خدمات پشتیبانی و کنسولی را از الزامات افزایش جذب دانشجویان خارجی دانست و بر اهمیت فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای این گروه از دانشجویان تأکید کرد.

رئیس دانشگاه خوارزمی نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت این دانشگاه در حوزه آموزش بین‌المللی گفت: در حال حاضر سه هزار دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه خوارزمی مشغول به تحصیل هستند.

عبداللهی افزود: دفتر امور کنسولی مستقر در دانشگاه خوارزمی به‌عنوان دانشگاه مادر استان البرز، مسئولیت ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان بین‌المللی تمامی دانشگاه‌های مستقر در استان را بر عهده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فعالیت این دفتر می‌تواند روند پیگیری امور کنسولی دانشجویان خارجی را تسهیل کند، اظهار کرد: تجمیع خدمات در دانشگاه خوارزمی، امکان دسترسی متمرکز دانشگاه‌های استان به خدمات مورد نیاز دانشجویان بین‌المللی را فراهم می‌کند.

افتتاح این دفتر در البرز، گامی در جهت توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی از دانشجویان بین‌المللی و تقویت ظرفیت دانشگاه‌های استان برای مشارکت در برنامه ملی افزایش جذب دانشجویان خارجی به شمار می‌رود.