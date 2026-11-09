رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، پیت هگست وزیر جنگ این کشور، را به سوءاستفاده از قدرت و تضعیف امنیت ملی با جنگ علیه ایران متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه آر تی، حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، پیت هگست وزیر جنگ این کشور، را به سوءاستفاده از قدرت و تضعیف امنیت ملی از طریق جنگ علیه ایران متهم کرد. او اعلام کرد این موضوع روز سه شنبه با همکارانش بررسی خواهد شد و انتظار می‌رود حمایت گسترده‌ای از آن صورت گیرد.

جفریز تاکید کرد: من به صورت جدی از تصمیم برای استیضاح هگست حمایت می‌کنم... پیت هگست باید از سمت خود کنار برود.

پیشتر، توماس مَسی نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی در کنگره، آمادگی خود را برای ارائه طرح استیضاح اعلام کرده بود.

در مقابل، تیم پارلاتوری مشاور ویژه وزیر جنگ آمریکا، گفت: هگست قصد ندارد تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از سمت خود کناره گیری کند. ترامپ نیز بار دیگر تاکید کرده است که قصد برکناری هگست را ندارد.

هم زمان، جیمز استاوریدیس دریاسالار و فرمانده پیشین نیرو‌های ناتو در اروپا، اعلام کرد پیت هگست باید گزینه استعفا را بررسی کند. او در این زمینه به استعفای دونالد رامسفلد در سال ۲۰۰۶، پس از جنگ عراق، اشاره کرد؛ جنگی که به گفته او از حمایت برخوردار نبود و نتیجه موفقیت آمیزی نداشت.

استاوریدیس گفت: فکر می‌کنم هگست نیز باید به همین اقدام فکر کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گزارش سی ان ان، مجلس نمایندگان آمریکا ممکن است به زودی درباره استیضاح وزیر جنگ رای گیری کند. به گفته منابع این شبکه، قرار است طرح استیضاح هفته آینده مطرح شود و شماری از جمهوری خواهان نیز قصد دارند از دموکرات‌ها حمایت کنند.

از سوی دیگر، شبکه سی بی اس گزارش داده است دونالد ترامپ پس از شکست جمهوری خواهان در انتخابات کنگره، موضوع احتمال برکناری هگست را با مشاوران خود بررسی می‌کند.