به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس انجمن کوراش خراسان رضوی گفت: در هجدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان جهان که روز‌های ۱۷ و ۱۸ آبان‌ماه در قزاقستان و در دو بخش مردان و بانوان برگزار شد، تیم ملی ایران در دو بخش آقایان و بانوان موفق به کسب مدال‌های ارزشمندی شد.

محمد زندروحانی اظهار کرد: خراسان رضوی دو نماینده در بخش مردان مسابقات کوراش جهانی قزاقستان داشت که هر دو موفق به کسب مدال شدند. از استان، مسعود قوی‌بازو در وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم مدال طلای جهان را به دست آورد و بهزاد اعتمادی نیز در وزن ۱۰۰ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.