به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان کوه چنار گفت: در پی اعلام شهروندان مبنی بر درگیری و تیراندازی در یکی از محله‌های این شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ مصطفی احسانی افزود: ماموران انتظامی با رصد‌های اطلاعاتی، عامل تیراندازی را دستگیر و پس از بازرسی اولیه یک قبضه سلاح شکاری از وی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوه چنار با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد گفت: پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد هنجارشکنان، امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.