به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،تفاهم‌نامه همکاری سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) و بسیج دانش‌آموزی لرستان با هدف کاشت ۳۱ هزار اصله نهال در سطح استان و با مشارکت دانش‌آموزان بسیجی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای توسعه فرهنگ درختکاری، صیانت از منابع طبیعی و تقویت مشارکت نسل نوجوان در فعالیت‌های محیط‌زیستی، با حضور سید سجاد خلفوند، مسئول سازمان بسیج سازندگی لرستان، عبدالسبحان حقیقی‌مقدم، مسئول بسیج دانش‌آموزی استان و نمایندگان بسیج فرهنگیان منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، کاشت ۳۱ هزار اصله نهال در مناطق مختلف استان با استفاده از ظرفیت مدارس، حوزه‌های مقاومت و توان میدانی دانش‌آموزان بسیجی در دستور کار قرار گرفته است.

سید سجاد خلفوند، مسئول سازمان بسیج سازندگی لرستان، در جریان انعقاد این تفاهم‌نامه با تأکید بر اهمیت نقش نسل جوان و نوجوان در حفاظت از محیط‌زیست اظهار کرد: سازمان بسیج سازندگی در این طرح، پشتیبانی، تأمین زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های اجرایی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند زمینه مشارکت حداکثری دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی افزود: اجرای این برنامه فرصتی برای ترویج فرهنگ کار جهادی و تقویت مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان در قبال حفاظت از منابع طبیعی است و می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ درختکاری در جامعه کمک کند.

در این طرح، بسیج فرهنگیان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت معلمان و کادر آموزشی، در بخش‌های آموزشی و توجیهی و همچنین هدایت دانش‌آموزان برای کاشت و نگهداری اصولی از نهال‌ها مشارکت خواهد داشت.

تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان، گسترش مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و نهادینه‌سازی فرهنگ درختکاری در نسل آینده لرستان، از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه همکاری عنوان شده است.