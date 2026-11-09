به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر به کوشش مهدی قزلی، شامل ۲۳ روایت از شهادت رهبر شهید و روز‌های تشییع ایشان است که با همراهی مؤسسه مدرسه نوشتن، تدوین شده و انتشارات به‌نشر آن را همزمان با هفته کتاب منتشر می‌کند.

«رستاخیز آه» به دنبال ارائه تصویری یکدست و جامع از زندگی و شخصیت رهبر شهید نیست، بلکه از دریچه روایت‌های گوناگون، لحظه‌هایی از زندگی، خاطرات، برداشت‌ها و واکنش‌های افرادی را ثبت می‌کند که هر یک به شکلی با ایشان و واقعه شهادت و تشییع مواجه شده‌اند.

در این مجموعه، نویسندگان لزوماً کسانی نیستند که سال‌ها در کنار رهبر شهید بوده یا مسئولیتی در ارتباط با ایشان داشته‌اند؛ هر کدام از منظر تجربه و دریافت شخصی خود به روایت این واقعه پرداخته‌اند.

در میان روایت‌های کتاب، خاطرات و تجربه‌های فردی تا حال‌وهوای مردم در روز‌های پس از شهادت و حضور در مراسم تشییع به قلم نویسندگانسید روح الله حسینی، محسن مومنی شریف، سید حمید رضا قادری، مرضیه اعتمادی و ... دیده می‌شود. هر روایت بخشی از این تجربه مشترک را بازتاب می‌دهد و در کنار روایت‌های دیگر، تصویری چندوجهی از فقدان و واکنش‌های فردی و جمعی به آن شکل می‌گیرد.

مهدی قزلی در پیشگفتار کتاب، به روند شکل‌گیری این مجموعه و انتخاب عنوان آن اشاره می‌کند. به توضیح او، واکنش افراد به خبر شهادت و فقدان رهبر شهید، با وجود تفاوت‌ها، مسیری مشابه داشت؛ از بهت و درماندگی و حسرت و اندوه تا خشم و حرکت. این احساس‌ها در نهایت به آهی مشترک تبدیل شدند که در مراسم تشییع، جلوه‌ای جمعی یافت و عنوان «رستاخیز آه» از همین معنا گرفته شد.

قزلی در این مجموعه تلاش کرده است صدای مستقل نویسندگان حفظ شود و روایت‌های متفاوت، بدون یکسان‌سازی، در کنار یکدیگر قرار گیرند. حاصل این کار، ثبت مجموعه‌ای از نگاه‌ها و تجربه‌هاست که هر کدام گوشه‌ای از یک واقعه و بازتاب آن در حافظه جمعی را روایت می‌کنند.