پخش زنده
امروز: -
کتاب «رستاخیز آه»، روایتهایی از یک فقدان جمعی در سوگ رهبر شهید، همزمان با هفته کتاب در انتشارات بهنشر راهی بازار کتاب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر به کوشش مهدی قزلی، شامل ۲۳ روایت از شهادت رهبر شهید و روزهای تشییع ایشان است که با همراهی مؤسسه مدرسه نوشتن، تدوین شده و انتشارات بهنشر آن را همزمان با هفته کتاب منتشر میکند.
«رستاخیز آه» به دنبال ارائه تصویری یکدست و جامع از زندگی و شخصیت رهبر شهید نیست، بلکه از دریچه روایتهای گوناگون، لحظههایی از زندگی، خاطرات، برداشتها و واکنشهای افرادی را ثبت میکند که هر یک به شکلی با ایشان و واقعه شهادت و تشییع مواجه شدهاند.
در این مجموعه، نویسندگان لزوماً کسانی نیستند که سالها در کنار رهبر شهید بوده یا مسئولیتی در ارتباط با ایشان داشتهاند؛ هر کدام از منظر تجربه و دریافت شخصی خود به روایت این واقعه پرداختهاند.
در میان روایتهای کتاب، خاطرات و تجربههای فردی تا حالوهوای مردم در روزهای پس از شهادت و حضور در مراسم تشییع به قلم نویسندگانسید روح الله حسینی، محسن مومنی شریف، سید حمید رضا قادری، مرضیه اعتمادی و ... دیده میشود. هر روایت بخشی از این تجربه مشترک را بازتاب میدهد و در کنار روایتهای دیگر، تصویری چندوجهی از فقدان و واکنشهای فردی و جمعی به آن شکل میگیرد.
مهدی قزلی در پیشگفتار کتاب، به روند شکلگیری این مجموعه و انتخاب عنوان آن اشاره میکند. به توضیح او، واکنش افراد به خبر شهادت و فقدان رهبر شهید، با وجود تفاوتها، مسیری مشابه داشت؛ از بهت و درماندگی و حسرت و اندوه تا خشم و حرکت. این احساسها در نهایت به آهی مشترک تبدیل شدند که در مراسم تشییع، جلوهای جمعی یافت و عنوان «رستاخیز آه» از همین معنا گرفته شد.
قزلی در این مجموعه تلاش کرده است صدای مستقل نویسندگان حفظ شود و روایتهای متفاوت، بدون یکسانسازی، در کنار یکدیگر قرار گیرند. حاصل این کار، ثبت مجموعهای از نگاهها و تجربههاست که هر کدام گوشهای از یک واقعه و بازتاب آن در حافظه جمعی را روایت میکنند.