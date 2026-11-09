ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۵ (مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیان برای ثبت نام می‌توانند از امروز تا یکشنبه ۲۴ آبان به تارنمای این سازمان sanjesh.org مراجعه کنند. دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون نیز در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر شده است. کارت شرکت در آزمون از سه شنبه ۱۴۰۵/۱۰/۲۲ در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ جمعه ۱۴۰۵/۱۰/۲۵ در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.