معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: قریب به ۲ میلیون فرد دارای معلولیت تحت نظر سازمان بهزیستی کشور هستند و یارانه مراکز توانبخشی این سازمان ۷۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: یک میلیون و ۷۰۰ فرد دارای معلولیت تحت نظر سازمان بهزیستی کشور هستند و حدود ۷ همت حق پرستاری و هزینه‌های مراکز توانبخشی را به افراد پرداخت می‌کنیم.

با افزایش ۷۰ درصدی یارانه مراکز توانبخشی بهزیستی، بخشی از مشکلات مردم در مراکز توانبخشی کاهش داده شده است، اما همچنان کمک‌های مردمی است که می‌تواند شرایط زندگی برای این گروه از هموطنان را تسهیل، و همواترکنند.

محمد علی میرزایی گزارش می‌دهد؛