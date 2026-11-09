استاندار اصفهان: بیمه رایگان ۱.۳ میلیون نفر و حمایت از ۲۵۰ هزار بیمار خاص و سخت درمان در استان از خدمات بیمه سلامت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان، با تشریح بخشی از دستاورد‌های حوزه سلامت و بیمه در استان، از پوشش بیمه رایگان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان، حمایت از بیش از ۲۵۰ هزار بیمار خاص و سخت درمان و پیگیری بیمه تکمیلی رایگان برای زوج‌های نابارور خبر داد و گفت: توسعه خدمات درمانی و کاهش دغدغه‌های مردم در حوزه سلامت از اولویت‌های مدیریت استان است.

مهدی جمالی‌نژاد در افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، پیامد‌های جنگ تحمیلی و سایر بحران‌های اخیر، مجموعه‌های فعال در حوزه سلامت و بیمه استان از تلاش برای توسعه خدمات و حمایت از مردم غافل نشده‌اند.

وی ادامه داد: توسعه و بازسازی زیر ساخت‌های درمانی در مراکزی همچون بیمارستان الزهرا (س)، بیمارستان چمران، بیمارستان فیض و مراکز آموزشی و درمانی، همچنین ارتقای خدمات درمانی در شهرستان‌هایی مانند مبارکه و گلپایگان از جمله اقدامات ارزشمند انجام‌شده در این حوزه است.

استاندار اصفهان با اشاره به توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار استان بیان کرد: ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی در مناطقی همچون خور و بیابانک، توسعه مراکز خدمات جامع سلامت، راه‌اندازی پانسیون‌های جدید پزشکان و ایجاد پایگاه‌های اورژانس از جمله اقداماتی است که با هدف دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات سلامت دنبال شده است.

مهدی جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در حوزه سلامت مادران و نوزادان گفت: اجرای طرح غربالگری و توسعه خدمات زایمان بدون درد از اقدامات شاخص استان بوده و اصفهان در زمینه خدمات زایمان بدون درد موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

وی در ادامه با تشریح عملکرد بیمه سلامت استان تاکید کرد: حمایت از بیماران خاص و سخت درمان از برنامه‌های مهم این مجموعه است و با راه‌اندازی انجمنی در این زمینه، امکان ارائه خدمات درمانی به بیش از ۲۵۰ هزار بیمار با حداقل پرداخت از سوی آنان فراهم شده است.

استاندار اصفهان اضافه کرد: پوشش بیمه رایگان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان استان و استفاده از اعتبارات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، از دیگر اقدامات مهم در مسیر کاهش هزینه‌های درمانی مردم است.

وی با اشاره به حمایت از زوج‌های نابارور نیز گفت: در استان اصفهان حدود ۲۳ هزار زوج نابارور وجود دارد و در همین راستا، موضوع بیمه تکمیلی رایگان برای این زوج‌ها دنبال شده است تا بخشی از هزینه‌های درمانی آنان کاهش یابد و مسیر تحقق آرزوی فرزندآوری برای خانواده‌ها هموارتر شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه سلامت مردم یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: توسعه خدمات پیشگیری و درمان، حمایت از بیماران خاص و سخت درمان توجه به زوج‌های نابارور و تقویت زیرساخت‌های درمانی باید در کنار سایر نیاز‌های اساسی مردم دنبال شود؛ چراکه سلامت، زیربنای کیفیت زندگی و آرامش خانواده‌هاست.