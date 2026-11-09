تندباد شدید و بارش رگباری باران در آمل، با سقوط یک درخت کهنسال، یک مصدوم و خسارت به چهار دستگاه خودرو برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علیرضا اکبری رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل گفت: نیرو‌های این سازمان پیش از ظهر و بعدازظهر دوشنبه به چند حادثه ناشی از تندباد شدید در این شهر امدادرسانی کردند.

وی افزود: در کوچه منتهی به آفتاب ۴۰ در بلوار امام خمینی (ره) آمل، سقوط یک درخت بزرگ به سمت بلوار، به چهار دستگاه خودروی عبوری و پارک‌شده در این محدوده خسارت وارد کرد و یک شهروند نیز هنگام عبور از این مسیر مصدوم شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ادامه داد: پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام سقوط درخت، نیرو‌های عملیاتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی محیط و رفع خطر انجام دادند.

اکبری با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در شرایط نامساعد جوی از شهروندان خواست از توقف و تردد در مجاورت درختان فرسوده و درختانی که احتمال سقوط آنها وجود دارد، خودداری کنند و موارد خطرآفرین را از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اطلاع دهند.