به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ زهره‌سادات حائری اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنی برای ۲۰ هزار و ۳۴۰ خانوار ایلامی در حال اجرا است و تاکنون ۵۰ درصد این طرح در ۱۲ شهرستان استان به اتمام رسیده است.

وی افزود: هم اکنون ۳۱ مامور سرشماری به صورت حضوری در شهرستان‌های استان مشغول ثبت اطلاعات خانوار‌ها هستند و بخشی از سرشماری عمومی نفوس ومسکن به صورت اینترنتی داده‌های خانوار‌ها را ثبت و باعث کاهش مراجعات ماموران به درب خانه‌ها می‌شود و از سال آینده سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالانه خواهد بود.

براساس آخرین آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت استان ۵۸۰ هزار و ۱۵۸نفراعلام شده است.