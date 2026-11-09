به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در جلسه با ملک‌حسینی ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون و رحمانی‌پور مدیرکل گمرک استان که با محوریت پیگیری اجرای تفاهم‌نامه‌ همکاری گفت: توسعه مراودات تجاری و شتاب‌بخشی به فرآیند ترخیص کالاهای اساسی و مواد غذایی از مرزهای استان، نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و حذف بروکراسی‌های زاید اداری است.

عبدالعلی کیان‌مهر با اشاره به اهمیت تسریع در فعالیت‌های لجستیکی و تخلیه کالاها در پایانه‌های مرزی افزود: معطلی طولانی‌مدت کالاهای اساسی به‌ویژه روغن و مواد غذایی در مبادی ورودی به هیچ وجه پذیرفته نیست و دستگاه‌های متولی از جمله راه‌آهن، گمرک و منطقه آزاد باید با تعامل و هم‌افزایی، موانع موجود را برطرف و زمینه سرعت‌بخشی به ترخیص کالاها را فراهم کنند.

معاون اقتصادی استاندار با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و راه‌اندازی واحدهای آزمایشگاهی تخصصی در منطقه گفت: مدیران اجرایی باید با رویکردی گره‌گشا و جهادی، به مطالبات و چالش‌های فعالان اقتصادی پاسخ دهند و از ایجاد فرآیندهای فرسایشی که سرمایه‌گذاران را با مشکل مواجه می‌سازد، جلوگیری کنند.