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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: رفع موانع و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی؛ کلید توسعه تجارت در منطقه آزاد اینچهبرون است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در جلسه با ملکحسینی ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچهبرون و رحمانیپور مدیرکل گمرک استان که با محوریت پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری گفت: توسعه مراودات تجاری و شتاببخشی به فرآیند ترخیص کالاهای اساسی و مواد غذایی از مرزهای استان، نیازمند هماهنگی بینبخشی و حذف بروکراسیهای زاید اداری است.
عبدالعلی کیانمهر با اشاره به اهمیت تسریع در فعالیتهای لجستیکی و تخلیه کالاها در پایانههای مرزی افزود: معطلی طولانیمدت کالاهای اساسی بهویژه روغن و مواد غذایی در مبادی ورودی به هیچ وجه پذیرفته نیست و دستگاههای متولی از جمله راهآهن، گمرک و منطقه آزاد باید با تعامل و همافزایی، موانع موجود را برطرف و زمینه سرعتبخشی به ترخیص کالاها را فراهم کنند.
معاون اقتصادی استاندار با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و راهاندازی واحدهای آزمایشگاهی تخصصی در منطقه گفت: مدیران اجرایی باید با رویکردی گرهگشا و جهادی، به مطالبات و چالشهای فعالان اقتصادی پاسخ دهند و از ایجاد فرآیندهای فرسایشی که سرمایهگذاران را با مشکل مواجه میسازد، جلوگیری کنند.