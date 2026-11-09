مسئول دفتر ثبت و حریم آثار تاریخی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی و ارائه ۱۰۰ پرونده ثبتی به‌منظور ثبت ملی آثار تاریخی و فرهنگی استان تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مریم کایدانی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوزستان گفت: آثار مرتبط با پیشینه تمدنی، نظام‌های تاریخی آب، تحولات شهرسازی، الگوهای استقرار انسانی و مبادلات فرهنگی، بخش مهمی از هویت تاریخی این استان را تشکیل می‌دهند و شناسایی و ثبت آن‌ها در شناخت بهتر این پیشینه نقش دارد.

وی ثبت ملی را یکی از ابزارهای قانونی حفاظت از آثار تاریخی دانست و افزود: ثبت آثار علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی آن‌ها، زمینه هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مالکان را فراهم می‌کند و در پیشگیری از تخریب و دخل‌وتصرف‌های غیرمجاز مؤثر است.

کایدانی با بیان اینکه پرونده‌های ثبتی استان طیف متنوعی از آثار را شامل می‌شود، ادامه داد: بناها و محوطه‌های تاریخی، عناصر معماری و شهرسازی، تأسیسات و سازه‌های آبی، آثار صنعتی، اشیای تاریخی، میراث طبیعی و میراث دفاع مقدس از جمله آثاری هستند که برای ثبت ملی آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.

مسئول دفتر ثبت و حریم آثار تاریخی خوزستان درباره معیارهای انتخاب آثار نیز گفت: قدمت، اصالت تاریخی، ارزش‌های معماری و هنری، اهمیت باستان‌شناختی، جایگاه اثر در تحولات تاریخی و اجتماعی، ارزش‌های هویتی و فرهنگی و همچنین وضعیت حفاظتی و احتمال آسیب و تخریب، در اولویت‌بندی پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: در کنار تحقق برنامه کمی ثبت آثار، کیفیت علمی و مستندات پرونده‌ها نیز اهمیت دارد و افزایش تعداد پرونده‌های ثبتی نباید به کاهش دقت و اعتبار کارشناسی آن‌ها منجر شود.