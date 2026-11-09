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معاون تربیت و آموزش ارتش گفت: آموزشهای نظامی به دستور فرمانده کل ارتش تا آخرین نفر جانفدا ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، چهارمین مرکز آموزشی جانفدا در منطقه لواسان تهران و پادگان جوادالائمه به طور رسمی آغاز به کار کرد.
معاون تربیت و آموزش ارتش در آئین گشایش این مرکز جدید، با اشاره به اینکه این مرکز نخستین مرکز آموزش جانفدا در یک پادگان آموزشی است، گفت: سه مرکز پیشین در پادگانهای دیگر راهاندازی شدهاند و گروههای جانفدا در این مرکز با کمک بسیج مستضعفین دسته بندی شدهاند.
امیر سرتیپ علیاننژاد با بیان اینکه ایران جوانان داوطلب و شجاعی دارد که برای این آب و خاک جان می دهند، تاکید کرد: آموزشهای نظامی ارتش به دستور فرمانده کل ارتش تا آخرین نفر جانفدا ادامه خواهد داشت.