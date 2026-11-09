معاون تربیت و آموزش ارتش گفت: آموزش‌های نظامی به دستور فرمانده کل ارتش تا آخرین نفر جان‌فدا ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، چهارمین مرکز آموزشی جان‌فدا در منطقه لواسان تهران و پادگان جوادالائمه به طور رسمی آغاز به کار کرد.

معاون تربیت و آموزش ارتش در آئین گشایش این مرکز جدید، با اشاره به اینکه این مرکز نخستین مرکز آموزش جان‌فدا در یک پادگان آموزشی است، گفت: سه مرکز پیشین در پادگان‌های دیگر راه‌اندازی شده‌اند و گروه‌های جان‌فدا در این مرکز با کمک بسیج مستضعفین دسته بندی شده‌اند.

امیر سرتیپ علیان‌نژاد با بیان اینکه ایران جوانان داوطلب و شجاعی دارد که برای این آب و خاک جان می دهند، تاکید کرد: آموزش‌های نظامی ارتش به دستور فرمانده کل ارتش تا آخرین نفر جان‌فدا ادامه خواهد داشت.