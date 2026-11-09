اداره کل هواشناسی تهران ضمن اشاره به وقوع رگبار و رعد و برق در برخی نقاط تهران طی امشب، از وزش باد شدید تا فردا ۱۹ آبان‌ و کاهش محسوس دمای هوا تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر، وزش باد و بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

تا اواخر امشب با گذر سامانه بارشی از روی استان، در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی، مرکزی و غربی وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها رخداد رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین، در بعضی ساعت‌ها مه و محدودیت دید و در مناطق مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است. تا صبح فردا ۱۹ آبان رخداد بارش‌های پراکنده در پاره ای نقاط دور از انتظار نیست.

در بعضی ساعت‌های امروز تا فردا وزش باد شدید در استان به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

تا اواخر وقت سه شنبه ۱۹ آبان کاهش محسوس دمای هوا و ماندگاری توده هوای سرد تا پایان هفته جاری در گستره استان، یخبندان شبانه سطح زمین و در دامنه‌ها و ارتفاعات و از سه شنبه تا صبح پنجشنبه ۲۱ آبان افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا ۱۹ آبان صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه ۲۰ آبان کمی ابری تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.