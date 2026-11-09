بارش باران در چند روز گذشته رنگ و بوی شهر را تغییر داد . باوجود شدت بارش ها، تدابیر استانداری و شهرداری ، آب های سطحی را به نحو مناسب و قابل قبول از کانال ها و مسیل های شهر هدایت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اما در روزهایی که بارش‌های شدید، مدیریت شهری تهران را به آزمون می‌کشید، حاشیه‌ها و روایت‌های تخریبی در فضای مجازی نیز شکل گرفت؛ اما واقعیت عملکرد شهرداری در میدان چه بود و هوش مصنوعی چگونه به ابزاری برای انتشار تصاویر و روایت‌های غیرواقعی علیه مدیریت شهری تبدیل شد؟

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