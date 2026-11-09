الازهر مصر با صدور فراخوانی فوری از نهاد‌های امدادرسان، سازمان‌های بین‌المللی، کشور‌های عربی و اسلامی و ملت‌های آنها خواست اقدام سریع و فوری برای شکستن محاصره نوار غزه انجام دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فلسطینی سوا؛ الازهر مصر با صدور فراخوانی فوری از نهاد‌های امدادرسان، سازمان‌های بین‌المللی، کشور‌های عربی و اسلامی و ملت‌های آنها خواست اقدام سریع و فوری برای شکستن محاصره نوار غزه انجام دهند و سریعا پل‌های تدارکاتی را برای انتقال بدون محدودیت چادر‌های مقاوم در برابر بارندگی، اقلام زمستانی، وسایل گرمایشی، مواد غذایی و دارو به این منطقه برقرار سازند تا جان غیرنظامیان نجات یابد و وظیفه انسانی و دینی ادا شود.

الازهر در بیانیه‌ای رسمی تاکید کرد: با اندوهی عمیق، فاجعه انسانی رو به وخامت در نوار غزه را دنبال می‌کند؛ فاجعه‌ای که ساکنان این منطقه، به ویژه آوارگان ساکن اردوگاه‌ها و مراکز اسکان موقت را دربر گرفته است. وضعیت فاجعه بار در نوار غزه در پی بارندگی‌های شدید و کاهش شدید دمای هوا تشدید شده است؛ بارش‌هایی که هزاران چادر فرسوده را به زیر آب برده و کودکان، زنان، سالمندان و بیماران را در سرمای شدید گرفتار کرده است؛ آن هم در شرایطی که از داشتن سرپناه مناسب، سوخت و وسایل گرمایشی محرومند.

در این بیانیه آمده است: ادامه حضور صد‌ها هزار غیرنظامی، به ویژه نوزادان، در معرض موج‌های سرمای شدید و در مراکز اسکان آسیب دیده، مستلزم اقدام فوری جامعه بین‌المللی و بیداری وجدان جهانی است.

الازهر از دولت‌های جهان و نهاد‌های بین المللی خواست مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند و هشدار داد این صحنه‌های دردناک نباید صرفا به اخباری گذرا تبدیل شوند، بدون آنکه اقدامی ملموس و عملی برای حمایت از حق آسیب‌دیدگان در برخورداری از زندگی و کرامت انسانی صورت گیرد.