نخستین بارش برف پاییزی از صبح امروز، ارتفاعات و مناطق ییلاقی شهرستان رامسر را سپیدپوش کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بارش برف از صبح امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه در ارتفاعات و مناطق ییلاقی شهرستان رامسر آغاز شد و از حوالی ظهر با شدت بیشتری ادامه یافت تا جلوه‌ای زمستانی به ییلاقات این شهرستان ببخشد.

دهستان اشکور و دهستان جنت‌رودبار، به‌ویژه در روستاهای با ارتفاع بالاتر مانند گرسماسر و روستاهای واقع در این محور، از جمله مناطقی هستند که امروز شاهد بارش برف و سپیدپوش شدن طبیعت کوهستانی خود بوده‌اند.

در همین حال، مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای استان نیز عصر امروز شاهد بارش باران همراه با وزش باد هستند که نشان‌دهنده استقرار توده هوای سرد در نیمه شمالی کشور است.

با توجه به لغزندگی جاده‌های کوهستانی و کاهش دید در ارتفاعات، به مسافران و اهالی مناطق ییلاقی توصیه می‌شود در صورت تردد در این محورها، تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از توقف‌های غیرضروری در مناطق مرتفع خودداری کنند.