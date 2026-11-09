اردکان شهرستان سپیدان با ثبت ۶۷ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در پی فعال‌سازی سامانه بارشی اخیر به خود اختصاص داد و سامانه بعدی هم از چهارشنبه ۲۰ آبان وارد استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هواشناسی فارس اعلام کرد: در پی فعال‌سازی سامانه بارشی اخیر در این استان ، شهر اردکان سپیدان با ثبت ۶۷ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد و سامانه بعدی نیز از چهارشنبه هفته جاری وارد استان خواهد شد.

بر اساس داده‌های هواشناسی در شهرک گلستان در غرب شیراز ۳۰، شرق شیراز ۱۷، سد درودزن ۲۹، بیضا ۲۷، سده اقلید ۲۴، کوه‌چنار ۲۲، نورآباد ممسنی ۲۱، کازرون و مرودشت ۲۰، خشت ۱۸، زرقان ۱۷، اقلید ۱۴، کوار ۱۱، صفاشهر ۹ و فیروزآباد ۸ میلی‌متر باران بارید.

سازمان هواشناسی همچنین پیش‌بینی کرد که سامانه بارشی بعدی از چهارشنبه ۲۰ آبان وارد استان فارس شود و عمده بارش‌های آن در مناطق مرکزی و جنوبی استان متمرکز خواهد بود.