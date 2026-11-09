معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به کاهش محسوس دما در پی بارش برف گفت: کشاورزان، باغداران و دامداران در برابر تغییرات شرایط جوی و پیامد‌های پدیده ال‌نینو آمادگی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صادق نادری صومعه با اشاره به تقویت پدیده اقلیمی ال‌نینو و احتمال تاثیرگذاری آن بر الگو‌های بارش و دمای زمستان پیش‌رو در استان افزود: کشاورزان به اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی توجه کرده و آماده اجرای طرح‌های مختلف برای مواجهه با این شرایط جوی باشند.

وی با تاکید بر مدیریت رطوبت خاک، تکمیل کشت غلات پاییزه، حفاظت از باغها و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بارش‌های سنگین و سرمای زمستان اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اراضی زراعی استان به صورت دیم کشت می‌شود، زمان‌بندی کشت، میزان رطوبت خاک و نحوه مدیریت آب در این مزارع نقش تعیین کننده‌ای در استقرار مناسب بوته‌ها و عملکرد نهایی محصول دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ شرقی گفت: کشاورزانی که هنوز کشت گندم و جو را به پایان نرسانده‌اند، در صورت مساعد بودن شرایط رطوبتی و فیزیکی خاک، عملیات کشت را به تاخیر نیندازند.

نادری صومعه ادامه داد: استفاده از بذر‌های گواهی شده و ارقام سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک، جلوگیری از فشردگی خاک و پایش وضعیت سبز شدن مزارع از جمله اقداماتی است که می‌تواند پایداری تولید را در شرایط نوسانات اقلیمی افزایش دهد.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی باغداران در برابر تغییرات احتمالی شرایط جوی، یادآور شد: بررسی وضعیت زهکشی باغ ها، بازگشایی مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی، جلوگیری از ماندگاری آب در پای درختان و اتخاذ تمهیدات حفاظتی برای درختان جوان در برابر یخبندان از جمله اقدامات ضروری در این شرایط است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: باغداران باید عملیات باغبانی، هرس و سایر فعالیت‌های فصلی را با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه و توصیه کارشناسان فنی انجام دهند و از آبیاری غیرضروری پیش از وقوع بارندگی موثر خودداری کنند. کشاورزان مناطق شیب دار و اراضی مستعد فرسایش باید به حفظ بقایای گیاهی، اصلاح مسیر‌های هدایت روان‌آب، جلوگیری از شخم در جهت شیب و رعایت اصول حفاظت خاک اقدام کنند.

وی اظهار کرد: هدف باید استفاده حداکثری از بارش‌های احتمالی برای افزایش نفوذ آب و ذخیره رطوبت در خاک باشد نه اینکه روان‌آب‌های ناشی از بارندگی موجب فرسایش خاک، شست و شوی بذر و نهاده‌های کشاورزی و تخریب اراضی شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت آمادگی بخش دام و طیور برای شرایط زمستانی گفت: ذخیره سازی علوفه و خوراک دام، آماده سازی جایگاه‌های نگهداری دام، عایق بندی سالن‌های دامداری و مرغداری، بررسی سیستم‌های گرمایشی و تهویه و پیش بینی سوخت جایگزین از جمله اقداماتی است که واحد‌های تولیدی باید پیش از تشدید سرما انجام دهند.

نادری ادامه داد: دامداران و عشایر نیز باید ضمن توجه به هشدار‌های هواشناسی، از چرای دام در مراتع اشباع از آب و مناطق مستعد سیلاب و کولاک خودداری کرده و تمهیدات لازم برای تامین آب آشامیدنی و خوراک دام در روز‌های سرد و برفی را فراهم کنند.