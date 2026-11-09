به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: این حریق منزل مسکونی همراه با محبوسی ساعت ۲۱:۳۰ دیشب رخ داد و بلافاصله نیرو‌های نجات و حریق ایستگاه ۶ به محل اعزام شدند.

آتش‌پاد امیر حسامی ادامه داد: آتش نشانان با سرعت عمل و تسلط کامل، در کمترین زمان ممکن عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و در همان دقایق نخست، دو کودک خردسال یک و دو ساله را سالم از میان دود و آتش نجات دادند.

وی افزود: همچنین در جریان این عملیات، بیش از ۱۰ نفر از ساکنین سایر طبقات ، سالم به بیرون منتقل شدند.