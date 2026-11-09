به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با حضور دکتر رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، در مرکز بسیج سازمان صداوسیمای برگزار شد.

بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، قرار است از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ به میزبانی شهر ارومیه برگزار شود و میزبان جمعی از پیرغلامان، مداحان و خادمان اهل‌بیت (ع) از داخل و خارج از کشور باشد.



این رویداد با هدف پاسداشت مقام و منزلت پیرغلامان، تجلیل از خادمان مکتب اهل‌بیت (ع) و ترویج فرهنگ عاشورا و معارف حسینی، با حضور چهره‌های مذهبی و مداحان از داخل و خارج کشور و همچنین بانوان فعال در عرصه مدیحه‌سرایی و خدمت به فرهنگ حسینی برگزار خواهد شد.



این اجلاس فرصتی برای تکریم خادمان پیشکسوت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگ عاشورایی در عرصه ملی و بین‌المللی است.