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پوستر بیستوسومین اجلاس بینالمللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با حضور دکتر رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، در مرکز بسیج سازمان صداوسیمای برگزار شد.
بیستوسومین اجلاس بینالمللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، قرار است از ۲۶ تا ۲۸ آبان به میزبانی شهر ارومیه برگزار شود و میزبان جمعی از پیرغلامان، مداحان و خادمان اهلبیت (ع) از داخل و خارج از کشور باشد.
این رویداد با هدف پاسداشت مقام و منزلت پیرغلامان، تجلیل از خادمان مکتب اهلبیت (ع) و ترویج فرهنگ عاشورا و معارف حسینی، با حضور چهرههای مذهبی و مداحان از داخل و خارج کشور و همچنین بانوان فعال در عرصه مدیحهسرایی و خدمت به فرهنگ حسینی برگزار خواهد شد.
این اجلاس فرصتی برای تکریم خادمان پیشکسوت و معرفی ظرفیتهای فرهنگ عاشورایی در عرصه ملی و بینالمللی است.