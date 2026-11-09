به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد جهانی با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از دریافت گزارش از مرکز مدیریت راه‌ها و گشت‌های راهداری شهرستان تهران درباره وقوع آبشستگی در قسمتی از محور امامزاده داوود – حدفاصل راهدارخانه تا روستای سولقان، محدوده گل‌صحرا – بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

او افزود: در این عملیات اضطراری، ۲۲ نفر از نیروهای راهدار به همراه تجهیزات کامل شامل یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر، دو دستگاه کمپرسی و دو دستگاه خودروی گشت سبک راهداری مشارکت داشتند.

جهانی تصریح کرد: به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان و تسریع در اجرای عملیات ترمیم، محور به صورت موقت مسدود شد و نیروهای راهداری با تلاشی بی‌وقفه موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ضمن ایمن‌سازی و ترمیم محل آبشستگی، مسیر را بازگشایی کرده و شرایط را برای تردد روان خودروهای عبوری فراهم سازند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران در پایان با اشاره به شرایط ناپایداری جوی، از رانندگان و مسافران درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی، پیش از آغاز سفر از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.