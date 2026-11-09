به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طی امروز آسمان استان مرکزی صاف تا قسمتی ابری و در برخی مناطق همراه با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. سرعت وزش باد نیز نسبتاً شدید خواهد بود و در مناطقی از شمال استان بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست. طی دو روز آینده نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود. به لحاظ دمایی، انتظار می‌رود طی روز‌های آینده دما به روند کاهشی خود ادامه دهد تا حدی که در مناطق کوهستانی و سردسیر به زیر صفر درجه سانتی‌گراد برسد. بر این اساس، هشدار کشاورزی سطح زرد شماره ۲ اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از کاهش دما در بخش کشاورزی صادر شده و تا پنجشنبه اعتبار دارد.