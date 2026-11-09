فرمانده انتظامی استان اردبیل از اجرای طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز ظرف چهار روز در این استان خبر داد که به کشف ۴۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری و دستگیری ۱۳ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان اردبیل، سردار جواد تقوی روز دوشنبه اظهار کرد: طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز با تلاش همکارانم ظرف چهار روز در سطح استان اردبیل اجرا شد و در این رابطه ۱۳ فرد دارنده سلاح غیرمجاز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاقچیان و نگهدارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۴۰۴، حمل، نگهداری، خرید یا فروش سلاح گرم بدون مجوز رسمی جرم و مجازات آن ۲ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است و در موارد خاص، مجازات شدیدتری نیز اعمال می‌شود.

فرمانده انتظامی استان اردبیل افزود: نگهداری هرگونه سلاح بدون مجوز، جرم تلقی می‌شود و هم استانی‌ها توصیه می‌شود در صورت نگه داشتن سلاح برای شکار، برای اخذ مجوز قانونی اقدام کنند.