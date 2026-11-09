همایش ستایشگران فاطمی با هدف توانمندسازی و ارتقای سطح معرفتی مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) در آستانه فاطمیه دوم در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همایش ستایشگران فاطمی با حضور جمعی از مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) و با هدف توانمندسازی، ارتقای سطح معرفتی و تقویت گفتمان‌های آیینی، در سالن اجتماعات افق آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) ساری برگزار شد.

حجت‌الاسلام رمضانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری در این همایش با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰۰ مداح در این شهرستان، بر ضرورت آموزش مستمر، ساماندهی و ارتقای توانمندی ستایشگران اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

وی گفت: ستایشگری و مداحی صرفاً یک هنر نیست، بلکه ظرفیتی فرهنگی و اعتقادی و جریانی اثرگذار در عرصه انقلاب اسلامی است که می‌تواند با بهره‌گیری صحیح از احساسات و عواطف مخاطبان، پیام‌های انسانی، دینی و اسلامی را در جامعه گسترش دهد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری افزود: اعتلای جایگاه مداحی به ارتقای دانش، معرفت و مهارت‌های اجرایی مداحان نیاز دارد تا این هنر در مسیر تبیین معارف اهل‌بیت (ع)، ترویج فرهنگ فاطمی و انتقال مفاهیم دینی به نسل جوان نقش‌آفرینی کند.

میثم نجفی، رئیس کانون مداحان شهرستان ساری نیز با اشاره به ثبت‌نام نزدیک به ۵۰۰ مداح این شهرستان در سامانه طوبی گفت: این همایش با هدف گردهمایی مداحان زن و مرد، پاسداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، زنده نگه‌داشتن یاد رهبر شهید و ارتقای سطح آموزشی و معرفتی جامعه مداحان برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه از یکی از استادان مجرب مداحی از تهران دعوت شد تا با ارائه آموزش‌های تخصصی، اصول و فنون مداحی و شیوه‌های صحیح ستایشگری را برای حاضران تبیین کند.

نجفی با تأکید بر اینکه مداحی مسئولیتی فرهنگی و رسالتی اثرگذار در انتقال پیام عاشورا و فرهنگ اهل‌بیت (ع) است، گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، شناسایی استعدادهای جوان، بهره‌گیری از استادان صاحب‌تجربه و تکریم مداحان پیشکسوت از ضرورت‌های ارتقای جایگاه جامعه ستایشگری است.

رئیس کانون مداحان شهرستان ساری همچنین بر استفاده از اشعار پرمغز، مستند و فاخر تأکید کرد و افزود: محتوای مجالس اهل‌بیت (ع) باید علاوه بر ایجاد شور و عاطفه، زمینه‌ساز افزایش شعور دینی، بصیرت اجتماعی و انتقال درست معارف فاطمی و علوی باشد.

این همایش در آستانه فاطمیه دوم، فرصتی برای هم‌افزایی مداحان زن و مرد، تبادل تجربه میان پیشکسوتان و جوانان و تأکید بر حرکت به سوی مداحی آگاهانه و معرفت‌محور بود.