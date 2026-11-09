اعضای کادرفنی و ملی‌پوشان به محل برگزاری نخستین اردوی تیم فوتبال امید ایران زیرنظر یحیی گل‌محمدی وارد شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، براساس برنامه تعیین شده از ظهر امروز اعضای کادرفنی و ملی‌پوشان دعوت‌شده به اولین اردوی فوتبال امید ایران زیرنظر یحیی گل‌محمدی به محل مرکز ملی فوتبال وارد شدند.

بر این اساس نفرات وارد شده به اردو امروز را زیرنظر کادرفنی به ریکاوری خواهند پرداخت و تمرینات از ۱۹ آبان آغاز خواهد شد. اعضای تیم امید تا ۲۶ آبان در اردوی آماده‌سازی حضور خواهند داشت.