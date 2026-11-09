برگزاری آیین بزرگداشت خالق بزرگترین رمان دفاع مقدس در مشهد

آیین بزرگداشت استاد منصور انوری، نویسنده فقید مشهدی با حضور خانواده، علاقه‌مندان ادب و هنر و مسئولان برگزار شد.