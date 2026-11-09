برگزاری آیین بزرگداشت خالق بزرگترین رمان دفاع مقدس در مشهد
آیین بزرگداشت استاد منصور انوری، نویسنده فقید مشهدی با حضور خانواده، علاقهمندان ادب و هنر و مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم امروز همزمان با سومین روز درگذشت استاد انوری با حضور خانواده و جمعی از شاگردان، علاقهمندان و مسئولان در مسجد نصرت مشهد برگزار شد.
رمان ۱۲ جلدی «جاده جنگ» و کتاب «از عشق آباد تا عشق آباد، بر فراز آشیانه عنقا، قلب تپنده» از آثار این نویسنده شهیر است
سخنرانی درباره شخصیت مرحوم انوری و قرائت قرآن از جمله برنامه های این مراسم بود.
منصور انوری نویسنده و هنرمند فقید مشهدی در سن ۷۱ سالگی بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.