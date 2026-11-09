مدیرعامل شرکت ملی گاز از افزایش چشمگیر مصرف گاز در کشور، نصاب شکنی در ذخیره‌سازی سوخت، آمادگی مخازن و تأمین بدون محدودیت گاز و سوخت مایع خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با حضور در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به روند صعودی مصرف گفت: مصرف گاز از روز شنبه تاکنون حدود ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان هفته به ۷۰ میلیون مترمکعب افزایش نسبت به هفته قبل برسد.

ذخایر بیش از ۳ میلیارد لیتری گازوئیل و تأمین بدون محدودیت

معاون وزیر نفت با بیان اینکه میزان ذخایر گازوئیل در مخازن سوخت مایع بالاتر از سه میلیارد است، تصریح کرد: میزان گازی که به شبکه تحویل شده، بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اختیار تمامی مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

نصاب شکنی تاریخی در ذخیره‌سازی مخازن سراجه و شوریجه

وی افزود: امسال در میزان ذخیره‌سازی در دو مخزن سراجه و شوریجه رکورد زدیم؛ به‌طوری‌که مخزن شوریجه برای دو سال پی در پی نصاب میزان ذخیره در مخزن را شکست و در مخزن سراجه نخستین بار نصاب تاریخی به ثبت رسید.

وضعیت مطلوب پایداری شبکه

توکلی با تشریح آخرین وضعیت شبکه گاز کشور تصریح کرد: وضعیت پایداری شبکه تا کنون مطلوب است و تلاش‌ها برای استمرار ایمن جریان گاز ادامه دارد.

بازگشت روزانه بیش از ۹۵ میلیون مترمکعب گاز به مدار تولید

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب گازی که در دوران جنگ تحمیلی سوم از دست رفته بود، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب پیش از آغاز فصل سرد به مدار بهره‌برداری بازمی‌گردد. بر اساس آخرین آمار، این رقم هم‌اکنون به طور میانگین از ۹۵ میلیون مترمکعب است.

خبر در حال تکمیل است/