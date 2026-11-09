رئیس‌جمهور ترکیه در اظهاراتی ضمن اعلام مخالفت با از سرگیری حملات نظامی علیه ایران، گفت: آنکارا آماده گشودن مسیر صلح و دیپلماسی و جلوگیری از تشدید بحران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آنکارا نمی‌خواهد شاهد موج جدیدی از حملات علیه ایران باشد و نگرانی‌های خود درباره این موضوع را در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده است.

اردوغان با تاکید بر مخالفت ترکیه با تشدید تنش‌های نظامی علیه ایران، گفت که آنکارا آمادگی دارد برای گشودن مسیر صلح و دیپلماسی و جلوگیری از تشدید بحران اقدام کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که ترکیه ملاحظات خود درباره تحولات ایران را به ترامپ منتقل کرده و بر ضرورت فراهم کردن زمینه برای حل‌وفصل سیاسی اختلافات تاکید داشته است.

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از اظهارات خود به جنگ روسیه و اوکراین پرداخت و گفت که آنکارا تلاش‌های گسترده‌ای را برای پایان کامل این جنگ دنبال می‌کند.

اردوغان همچنین با اشاره به تلاش‌های دونالد ترامپ برای خاتمه دادن به این درگیری، از اقدامات وی قدردانی کرد و حمایت ترکیه از این تلاش‌ها را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه اعلام کرد که ترکیه آمادگی دارد بار دیگر استانبول را به مرکز مذاکرات میان روسیه و اوکراین تبدیل کند و ظرفیت‌های دیپلماتیک خود را برای پیشبرد روند صلح به کار بگیرد.

اردوغان با ابراز خوش‌بینی نسبت به دستیابی به صلح، بر تداوم نقش‌آفرینی دیپلماتیک ترکیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین تاکید کرد.