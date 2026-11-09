مراسم معارفه علیرضا بیاتیان بهعنوان سرپرست شهرداری اراک با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک برگزار شد. این انتصاب پس از تأیید رسمی مصوبه استیضاح شهردار سابق از سوی وزارت کشور صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، مراسم معارفه علیرضا بیاتیان بهعنوان سرپرست شهرداری اراک در جلسه شورای اداری شهرداری برگزار شد. در این مراسم، غلامرضا سلیمانی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی به همراه جمعی از معاونان، مدیران و رؤسای سازمانها و مناطق شهرداری اراک حضور داشتند. این معارفه در پی تأیید رسمی مصوبه استیضاح شهردار اراک (علیرضا محمودی) از سوی وزارت کشور و طی مراحل قانونی مربوطه انجام شد. در این نشست، علیرضا بیاتیان بهعنوان سرپرست جدید شهرداری اراک معرفی شد تا مسئولیت راهبری مجموعه مدیریت شهری را بر عهده بگیرد.