در ترکیه، بر اثر برخورد یک دستگاه ون حامل شهروندان ایرانی با یک کامیون در استان وان در این کشور، ۹ نفر جان باختند و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، بر اثر برخورد یک دستگاه ون حامل شهروندان ایرانی با یک کامیون در استان وان ترکیه، ۹ نفر جان باختند و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

این حادثه شامگاه شنبه ۷ نوامبر در جاده وان–اوزآلپ رخ داد، به گفته مقامات محلی ترکیه جان‌باختگان شامل ۵ زن و ۴ مرد هستند.

سفارت ایران در آنکارا با انتشار بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان اعلام کرد که سرکنسولگری‌های ایران در وان و ارزروم با همکاری مقامات ترکیه در حال پیگیری وضعیت مصدومان و انتقال آنان به ایران هستند.

سفارت ایران همچنین برای جان‌باختگان این حادثه طلب رحمت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد.

متن کامل بیانیه سفارت ایران در ترکیه به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا وقوع حادثه تلخ و دردناک تصادف در جاده وان–اوزآلپ که به جان‌باختن ۹ تن از شهروندان ایرانی و مجروحیت تعدادی دیگر از عزیزانمان انجامید را به خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گوید.

برای جان‌باختگان رحمت الهی و برای مصدومان این حادثه شفای عاجل آرزومندیم.

در این ارتباط، همکاران ما در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در وان و ارزروم و با همکاری مسئولان استانی و مقامات ذی‌ربط، در حال رسیدگی به مصدومان و انتقال آنان به کشورمان هستند.