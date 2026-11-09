اتصال غرب به شرق مازندران و ایجاد ارتباط ریلی با استان‌های همجوار، محور مطالعات طرح جامع توسعه شبکه ریلی استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از آغاز فرآیند انتخاب مشاور برای مطالعه و تعیین کریدور‌های اولویت‌دار ریلی استان خبر داد.

دادبود در نشست بررسی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی مازندران گفت: حمل‌ونقل ریلی به‌دلیل ایمنی بالا، مصرف سوخت کمتر و سرعت مناسب، از ظرفیت‌های مهم جابه‌جایی مسافر و کالا برخوردار است و توسعه آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان داشته باشد.

وی افزود: فرآیند انتخاب مشاور تخصصی برای تدوین طرح جامع توسعه ریلی مازندران انجام شده و قرارداد مربوطه در مرحله نهایی شدن قرار دارد تا مطالعات شناسایی مسیر‌ها و کریدور‌های اولویت‌دار استان آغاز شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، اتصال غرب به شرق استان و ایجاد ارتباط ریلی با استان‌های همجوار را از محور‌های اصلی این مطالعات برشمرد و گفت: توسعه خطوط ریلی در بخش حمل‌ونقل بار و جابه‌جایی مسافر باید هم‌زمان دنبال شود تا شبکه ریلی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، بندری و گردشگری مازندران طراحی شود.

دادبود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان برای سرمایه‌گذاری در بخش ریلی افزود: وجود ظرفیت‌های گسترده گردشگری، بنادر، شهرک‌های لجستیکی و نواحی صنعتی، زمینه مناسبی برای افزایش توجیه اقتصادی طرح‌های ریلی فراهم کرده است و باید در مطالعات مشاور مورد توجه قرار گیرد.

وی تأمین و تملک اراضی موردنیاز را از چالش‌های اصلی اجرای مسیر‌های ریلی در مازندران دانست و گفت: شرایط خاص جغرافیایی استان، تعدد تقاطع‌ها و رودخانه‌ها و محدودیت‌های مسیر، ضرورت انتخاب کریدور مناسب و بررسی دقیق موانع اجرایی را دوچندان می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی و اعلام حمایت وزیر مربوطه از اجرای این طرح‌ها، بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی، تعیین مسیر‌های اولویت‌دار و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در توسعه شبکه ریلی استان تأکید کرد.