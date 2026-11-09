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شرکت گاز استان تهران با اعلام قطع موقت جریان گاز بیش از ۷ هزار مشترک قلعهمیر شهر گلستان در شهرستان بهارستان، از ساکنان این محدوده خواست پیش از آغاز عملیات تعمیرات در روز سهشنبه ۱۹ آبان، شیرهای مصرف داخلی خود را ببندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام شرکت گاز استان تهران؛ عملیات فنی و تعمیراتی مذکور روز سهشنبه، ۱۹ آبان از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود و تا ساعت ۲۰ همان روز ادامه خواهد یافت و در طول اجرای این طرح، جریان گاز مشترکاتی که در محدوده خیابان اصلی قلعهمیر تا خیابانهای بختیاری و میمنتآباد سکونت یا فعالیت دارند، قطع خواد شد.
شرکت گاز ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت بروز زحمات و وقفه در خدماترسانی، از تمامی ساکنان و واحدهای صنفی این محدوده درخواست کرد تا پیش از آغاز زمان اعلامشده، شیرهای مصرف داخلی خود را ببندند و نکات ایمنی را جهت پیشگیری از حوادث ناشی از نشت گاز بهدقت رعایت کنند.
همچنین، ستاد بحران و امداد شرکت گاز استان تهران اعلام کرد که تیمهای عملیاتی و امدادی این شرکت در طول مدت قطع گاز در آمادهباش کامل خواهند بود تا پس از پایان عملیات تعمیرات و ایمنسازی خطوط، جریان گاز در کمترین زمان ممکن و با رعایت پروتکلهای ایمنی مجدداً وصل شود.