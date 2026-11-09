به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام شرکت گاز استان تهران؛ عملیات فنی و تعمیراتی مذکور روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۰ همان روز ادامه خواهد یافت و در طول اجرای این طرح، جریان گاز مشترکاتی که در محدوده خیابان اصلی قلعه‌میر تا خیابان‌های بختیاری و میمنت‌آباد سکونت یا فعالیت دارند، قطع خواد شد.

شرکت گاز ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت بروز زحمات و وقفه در خدمات‌رسانی، از تمامی ساکنان و واحد‌های صنفی این محدوده درخواست کرد تا پیش از آغاز زمان اعلام‌شده، شیر‌های مصرف داخلی خود را ببندند و نکات ایمنی را جهت پیشگیری از حوادث ناشی از نشت گاز به‌دقت رعایت کنند.

همچنین، ستاد بحران و امداد شرکت گاز استان تهران اعلام کرد که تیم‌های عملیاتی و امدادی این شرکت در طول مدت قطع گاز در آماده‌باش کامل خواهند بود تا پس از پایان عملیات تعمیرات و ایمن‌سازی خطوط، جریان گاز در کمترین زمان ممکن و با رعایت پروتکل‌های ایمنی مجدداً وصل شود.