برنامه‌های «روایت کتاب» با روایت زندگی رئیسعلی دلواری از رادیو معارف و «باغ دانایی» با محوریت «زنگ ریاضی» و پیوند آن با آموزه‌های کهن ادبی، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «روایت کتاب» رادیو معارف، مخاطبان را با زندگی و مبارزات یکی از قهرمانان تاریخ ایران، رئیسعلی دلواری، آشنا می‌کند.

در این برنامه، بخشی از کتاب «نبرد رئیسعلی» نوشته بهمن پگاه‌راد، منتشرشده توسط انتشارات صریر مهر، در قالب بازخوانی نمایشی روایت می‌شود.

این روایت با ترسیم فضای بندر بوشهر در دوران حضور نیرو‌های انگلیسی و سربازان هندی آغاز می‌شود، روزگاری که اگرچه هنوز اشغال رسمی اعلام نشده، اما سایه حضور بیگانگان بر شهر سنگینی می‌کند.

در ادامه، مخاطب با «زائر حسین»، از همراهان رئیسعلی آشنا می‌شود که با لباس مبدل در شهر رفت‌وآمد می‌کند و مأموریت دارد برای تهیه سلاح و تجهیزات مورد نیاز مبارزان دشتی و تنگستانی راهی مسقط شود.

در بخش دیگری از داستان، رئیسعلی دلواری و تفنگچی‌هایش هنگام گشت‌زنی در روستای دلوار با «رستم» روبه‌رو می‌شوند. رستم از اشغال رسمی بندر بوشهر و مراکز مهمی همچون فرمانداری و گمرک به دست نیرو‌های انگلیسی خبر می‌دهد.

همچنین شخصیت «واسموس»، آلمانی آشنا به زبان فارسی، وارد روایت می‌شود، فردی که با هدف مقابله با نفوذ انگلیسی‌ها و کمک به رئیسعلی دلواری، در پی همراه کردن نیرو‌هایی برای ایجاد شورش علیه اشغالگران است.

برنامه «روایت کتاب» هر شب ساعت ۲۳:۳۰، از رادیو معارف پخش می شود.

برنامه عصرگاهی «باغ دانایی»، با محوریت «زنگ ریاضی» و پیوند آن با آموزه‌های کهن ادبی، زنده از محل باغ کتاب تهران از رادیو فرهنگ پخش می شود.

برنامه زنده «باغ دانایی» کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که شنبه تاچهارشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۸ میزبان مخاطبان و به‌ویژه نوجوانان است.

فاطمه ترسا، نویسنده و تهیه‌کننده این هفته از برنامه رادیویی با اشاره به رویکرد تربیتی و تعاملی این قسمت گفت: در برنامه امروز که به «زنگ ریاضی» اختصاص دارد، تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از ظرفیت فکری نوجوانان و قالب‌های جذاب نمایشی، مفاهیم علمی را در بستر مهارت‌های زندگی و ادبیات غنی فارسی به مخاطب عرضه کنیم.

وی افزود: طرح موضوع و پرسش اصلی برنامه را سارینا سیفی، نماینده نوجوان اتاق فکر باغ دانایی بر عهده دارد. همچنین در بخش مسابقه «نهال دانش»"، دو گروه از نوجوانان در قالب اجرای نمایش به رقابت می‌پردازند که این اجرا‌ها با الهام از داستان‌های «همکاری موش و زاغ» و «دوستی کبک و شاهین» برگرفته از جلد نخست کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» اثر زنده‌یاد مهدی آذریزدی (بر پایه کلیله و دمنه) طراحی شده است.

تهیه‌کننده «باغ دانایی» درباره بخش‌های معنوی و آموزشی برنامه نیز گفت: در بخش اذان‌گاهی «گلدسته‌های کوچک»، نیایش‌های برگرفته از کتاب صحیفه فاطمیه با دکلمه ویدا آزادی تقدیم شنوندگان می‌شود. علاوه بر این، در بخش‌های «در اطراف باغ دانایی چه می‌گذرد» و «گلچین باغ»، نقالی نوجوان و خوانش بخش‌هایی از کتاب‌های مرتبط با موضوع برنامه پیش‌بینی شده است.

در این برنامه، علیرضا تابان و گیتی معینی در نقش شخصیت‌های محبوب «بابا باغی و بی‌بی سبزینه» به ایفای نقش می‌پردازند، اجرای بخش‌های اصلی را سکینه ارجمندی بر عهده دارد و حمیرا فراتی نیز گزارشگر این برنامه میدانی است.

علاقه‌مندان می‌توانند «باغ دانایی» را ساعت ۱۷ از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز (رادیو فرهنگ) زنده از باغ کتاب تهران بشنوند.