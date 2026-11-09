پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور عشایری استان ایلام از اجرای طرح احداث پل در مناطق عشایری سیاهخانی و چمکبود با هدف پیشگیری از تخریب راههای ارتباطی و تسهیل در تردد عشایر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرشاد یاسمی با اشاره به ضرورت ایمنسازی مسیرهای عشایری اظهار کرد: با احداث پل، مسیرهای تردد در این مناطق ترمیم و از آسیبهای ناشی از جریان آب و بارندگی، پیشگیری میشود.
وی اعتبار پیشبینیشده برای احداث این پلها را سه میلیارد تومان اعلام کرد.
این طرح با هدف بهبود زیرساختهای ارتباطی و تسهیل رفتوآمد عشایر اجرا میشود.