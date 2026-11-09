وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی به‌عنوان یکی از عوامل کاهش رتبه علمی ایران، از حمایت مالی بیش از ۲۲۴ آزمایشگاه تحقیقات فردی در قالب طرح آتف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست راهبران آزمایشگاه‌ها، این گردهمایی را نشانه عزم و اراده جدی برای ساخت آینده کشور دانست و افزود: اگر ساختار پژوهشگاه‌ها متناسب با نیاز‌های کشور بازآرایی نشود، ممکن است به‌تدریج از جایگاه اثرگذاری آنها کاسته شود و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز به حل مسائل کشور منجر نشود.

وی با تأکید بر ضرورت بازآرایی ساختار پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها در دوره پساجنگ گفت: ارتقای سطح علمی و پژوهشی کشور نیازمند تغییر در معماری نظام پژوهش و حرکت به سمت حل مسائل واقعی کشور است.

سیمایی با اشاره به ضرورت تداوم حمایت از فعالیت‌های پژوهشی گفت: ادامه حمایت‌ها باید بر اساس خروجی‌های قابل اندازه‌گیری باشد و فعالیت آزمایشگاه‌ها نیز باید به یک مسئله مشخص و ارائه راه‌حل برای آن منتهی شود.

وی توجه به ظرفیت علوم انسانی را از محور‌های مهم بازآرایی نظام پژوهش برشمرد و گفت: ظرفیت‌های علوم انسانی در حوزه‌های حکمرانی، اقتصاد، سیاست و ساخت کشور آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته است؛ در حالی که این علوم می‌توانند پیش‌نیاز‌ها و پیامد‌های پدیده‌های مختلف را تحلیل کنند. از این رو، بازآرایی ساختار پژوهش نباید به محیط‌های فیزیکی و آزمایشگاهی محدود بماند.

وزیر علوم درباره سازوکار حمایت مالی از محققان گفت: حمایت‌های پیش‌بینی‌شده مستقیماً به حساب پژوهشگران واریز می‌شود و دانشگاه‌ها در این زمینه نقش واسطه یا دریافت‌کننده بالاسری نخواهند داشت. همچنین با اضافه شدن همکاران جوان به گروه‌های آزمایشگاهی، حمایت‌های بیشتری اختصاص خواهد یافت.

وی عبور از پژوهش‌های انتزاعی، تقویت ارتباط میان آزمایشگاه‌ها و ایجاد شبکه همکاری پژوهشی را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: در طرح هما نیز توسعه ارتباط و هم‌افزایی میان آزمایشگاه‌ها دنبال خواهد شد.

وزیر علوم با اشاره به فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی گفت: سال گذشته موضوع نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی با رئیس‌جمهور مطرح و برآورد‌های مالی آن نیز انجام شد. قرار بود برای تأمین منابع، موضوع استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی پیگیری شود، اما وقوع جنگ و خسارت‌های ناشی از آن، اجرای بخشی از برنامه‌ها را به تعویق انداخت.

سیمایی صراف در پایان با اشاره به پیگیری دوباره موضوع نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی خاطرنشان کرد: مکاتبات لازم برای بازسازی و نوسازی انجام شده و امروز نیز جلسه‌ای با محوریت این موضوع برگزار شده است.



تلاش برای رفع موانع ارتقای رتبه علمی کشور؛ از نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی تا حمایت از پژوهشگران جوان

وی با اشاره به چالش‌ها و موانع افت رتبه علمی کشور، فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی را یکی از عوامل اصلی این موضوع دانست و از برنامه‌ریزی برای تقویت و ارتقای آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی در قالب طرح‌های «عاطف» و «هما» خبر داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه بررسی جامع علل کاهش رتبه علمی نیازمند برگزاری جلسه‌ای مستقل است، اظهار داشت: هدف اصلی در اجرای طرح‌های عاطف و هما، تقویت آزمایشگاه‌های تحقیقاتی انفرادی است که دستاورد طبیعی آن، دستیابی به برون‌دادهای پژوهشی اصیل و معتبر و در نتیجه، برداشتن یکی از موانع اصلی ارتقای رتبه علمی ایران خواهد بود.

سیمایی صراف در ادامه با تشریح جزئیات حمایتی این طرح‌ها افزود: در این طرح‌ها، تسهیلات و کمک‌های مالی در حوزه‌های مختلف از جمله خرید تجهیزات آزمایشگاهی و حمایت از حضور پژوهشگران در کنفرانس‌های علمی اختصاص می‌یابد. همچنین توجه ویژه‌ای به دانشجویان جوان به عنوان همکاران این طرح‌ها شده است که این امر می‌تواند به ایجاد شور و نشاط علمی بیشتر در دانشگاه‌های مطرح کشور منجر شود.