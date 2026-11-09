فرمانده سپاه عباس‌آباد از برگزاری مراسم تشییع پیکر یک شهید گمنام با حضور مردم و دانش‌آموزان در این شهرستان، فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پیکر یک شهید گمنام فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان با حضور مردم و دانش‌آموزان در شهرستان عباس‌آباد تشییع می‌شود.

سرهنگ رحیمی فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد گفت: مراسم تشییع این شهید گمنام با حضور گسترده مردم و دانش‌آموزان در مدارس عباس‌آباد، سلمان‌شهر و کلارآباد برگزار خواهد شد.

وی افزود: مردم قدرشناس شهرستان عباس‌آباد با حضور در آیین معنوی و شب وداع با این شهید گمنام در مسجد جامع عباس‌آباد، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق می‌کنند.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد گفت: حضور قشرهای مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان، دانش‌آموزان، دانشجویان و بازاریان در این آیین، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به حماسه‌سازان وطن است.