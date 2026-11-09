در مراسمی با حضور رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، ۳۲ زندانی واجد شرایط ارفاقات قانونی در استان سمنان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سفر به استان سمنان ، پس از بازدید از زندان گرمسار ، از اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی استان و زندان مرکزی سمنان نیز بازدید کرد.

در جریان این بازدید، آیین‌ آزادی ۳۲ نفر از زندانیان واجد شرایط از زندان سمنان برگزار شد.

ساختمان اداری اردوگاه ، کارگاه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی ، خوابگاه زندانیان شاغل و همچنین مرکز اجتماع درمان‌مدار (TC) نیز با حضور رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بهره برداری رسید.

اندرزگاه ویژه با کاربری خوابگاه و کارگاه برای زندانیان در این مجموعه امکان اشتغال ۱۲۰ نفر از زندانیان را فراهم کرده و در توسعه فعالیت‌های حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی مددجویان موثر است.

حیدر آسیابی و هیئت همراه همچنین از سایر طرح‌های عمرانی، کارگاه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی، نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات تولیدی مددجویان، دستاورد‌های کارگاهی و بخش بهداشت و درمان اردوگاه بازدید کردند

رئیس سازمان زتندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت : بهسازی فضای زندان ها ، رسیدگی به اقتصاد خانوادئه زندانیان با ایجاد اشتغال ، کاهش جرایم کیفری، اجرای برنامه های فرهنگی ویژه زندانیان و بهره مندی زندانیان حافظ قرآن از تخفیف مجازات ، برنامه هایی است که در سازمان زندان ها پیگیری می شود.