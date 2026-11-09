توقف تجارت عادی پاکستان و افغانستان در سایه اختلافات امنیتی دو کشور همچنان بر گذرگاه‌های مرزی و مبادلات تجاری سایه انداخته و تداوم محدودیت‌های مرزی، بازرگانان و فعالان اقتصادی را با مشکلاتی روبه رو کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، مشاور اطلاع رسانی و روابط عمومی فرماندار ایالت خیبرپختونخوا پاکستان اعلام کرد: از سرگیری فعالیت عادی تجاری میان پاکستان و افغانستان بدون رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد و همکاری عملی مقام‌های افغانستان برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح در خاک این کشور امکان پذیر نیست.

به نقل از «داون نیوز»، این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که اختلافات امنیتی دو کشور همچنان بر گذرگاه‌های مرزی و مبادلات تجاری سایه انداخته و تداوم محدودیت‌های مرزی بازرگانان و فعالان اقتصادی دو طرف را با مشکلاتی روبه رو کرده است.

«ثمر هارون بیلور»، مشاور فرماندار ایالت خیبرپختونخوا پاکستان اعلام کرد: فعالیت عادی تجاری با افغانستان تا زمانی که نگرانی‌های امنیتی پاکستان برطرف نشود و مقام‌های افغانستان برای جلوگیری از استفاده گروه‌های مسلح از خاک این کشور همکاری عملی نکنند از سر گرفته نخواهد شد.

روزنامه «داون» پاکستان در گزارشی در ۸ نوامبر به نقل از این مقام محلی ایالت خیبرپختونخوا که دارای مرز سراسری با افغانستان است، نوشت: بازگشایی مسیر‌های تجاری به رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد وابسته است.

وی از مقام‌های کابل خواست مانع استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان شوند، این اظهارات نشان می‌دهد که موضع مقام‌های پاکستانی درباره از سرگیری تجارت همچنان به حل اختلافات امنیتی گره خورده است.

مبادلات تجاری پاکستان و افغانستان از اکتبر ۲۰۲۵ و در پی تشدید درگیری‌های مرزی و اختلافات امنیتی دو کشور با توقف گسترده‌ای روبه رو شده است و گذرگاه‌های اصلی از جمله طورخم و چمن همچنان برای تجارت عادی بسته هستند و تردد در برخی مسیر‌ها به موارد محدودی مانند بازگشت اتباع افغانستان یا انتقال محموله‌های بشردوستانه محدود شده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی اداره توسعه تجارت پاکستان که روزنامه «داون» به آن استناد کرده است، ارزش تجارت دوجانبه دو کشور در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ از حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به ۳۵۸ میلیون دلار کاهش یافته است؛ کاهشی بیش از ۷۲ درصدی که پیامد‌های آن بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه حمل ونقل، صنایع دارویی و فعالیت بازرگانان دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

این رسانه همچنین در گزارشی در ۲۲ اکتبر نوشت: توقف تجارت، صادرکنندگان پاکستانی را با زیان‌های سنگین، معطلی کالا‌ها و افزایش هزینه انتقال محموله‌ها از مسیر‌های جایگزین مواجه کرده است، در این گزارش برآورد گروه‌های تجاری از زیان بیش از ۲.۵ میلیارد دلاری مبادلات از زمان توقف تجارت نیز مطرح شده است.