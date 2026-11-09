به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب اندایش گفت: با تخصیص اعتبار سبدحمایتی برای کودکان نیازمند تغذیه مضاعف، تعداد ۳۴۷ هزار و ۶۴۷ کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلا به سوءتغذیه، مشمول اعتبار خرید سبدغذایی رایگان شده‌اند و از امروز امکان خرید سبدغذایی رایگان برای خانوار‌های آنان فراهم شده است.

وی با اعلام این خبر افزود: با عنایت به دستور رئیس‌جمهور و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر کاهش و رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعده‌های دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از تعداد ۳۴۷ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند از امروز اعتبار خرید سبدغذایی رایگان را در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند.

اندایش درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبدغذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: در این مرحله، برای تعداد ۲۸۶ هزار و ۷۱۴ کودک دارای سوءتغذیه در خانوار‌های بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای ۶۰ هزار و ۹۳۳ کودک دارای سوءتغذیه در خانوار‌های نیازمند با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۱۲ میلیون ریال برای تأمین سبدغذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و شماره‌ملی سرپرست خانوار شارژ شده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ به صورت ماهانه این طرح شارژ شده است و در آبان هشتمین مرحله اجرای آن طی امسال است. برنامه امنیت غذایی کودکان جزء برنامه‌های محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

به گفته وی، زمان تشکیل نطفه تا قبل از پایان پنج سالگی (که بیش از ۹۰ درصد مغز کودک در همین زمان شکل می‌گیرد)، فرصت طلایی حمایت از کودکان است و چنانچه سوء‌تغذیه در این زمان طلایی حل نشود، موجب ایجاد آسیب جدی به مغز، معلولیت و تدوام چرخه فقر و فقر بین‌نسلی می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی گفت: با وجود نوسانات اقتصادی ناشی از جنگ، تحریم‌ها و تکانه‌های شدید اقتصادی چند سال اخیر، ضرورت این مهم بیش از گذشته برجسته شده و مداخله فوری دولت را به منظور کاهش سوءتغذیه این کودکان ضروری کرده است. همچنین خوشبختانه تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی و تخصیص داده شده‌است. در همین راستا، مقرّر شد اعتبار خرید رایگان سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر کودک، در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر ۵ سال، قرار گیرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی درباره نحوه شناسایی کودکان واجد شرایط این طرح افزود: کودکان یادشده از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی کودک (اندازه‌گیری وزن و قد و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی وکوتاه‌قدی) شناسایی شده و پس از جمع‌بندی داده‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاعات موردنیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحقاق‌سنجی (از طریق آزمون وسع و مبتنی‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال می‌شود که در این مرحله با توجه به به‌روز‌رسانی‌های انجام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، جمعیت کودکان بازه سنی ۵ تا ۵۹ ماه مشمول طرح، به بیش از ۳۴۷ هزار نفر رسیده است.

وی در پایان گفت: اقلام سبد تعیین‌شده در کلیه فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است؛ هر خانوار می‌تواند طی مهلت یک ماهه از تاریخ اعتبار تخصیص یافته، برای خرید اقلام مشخص شده اقدام کند.

اندایش اظهارامیدواری کرد با اجرای این برنامه شاهد کاهش سوءتغذیه کودکان و همچنین ارتقای امنیت غذایی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره تغذیه به مادران از طریق کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت و نیز ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه الگوی تغذیه صحیح و رشد کودکان باشیم.