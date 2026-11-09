۶ شمشیرباز از اردبیل، یزد و مازندران به اردوی آماده‌سازی تیم ملی اپه مردان دعوت شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم ملی شمشیربازی مردان در اسلحه اپه، از دوشنبه تا ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام فدراسیون شمشیربازی، ۶ ورزشکار از استان‌های اردبیل، یزد و مازندران برای حضور در این اردو دعوت شده‌اند.

اسامی دعوت‌شدگان به شرح زیر است:

احمدرضا کنعانی (اردبیل)

امیرحسین موشکی (اردبیل)

علی نمازی (یزد)

محمدعلی خاکزار (یزد)

شاهین قاسمی (مازندران)

دانیال منصوری (یزد)

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان و ارتقای سطح آمادگی فنی و جسمانی آنان برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو برگزار می‌شود.

هدایت این تیم بر عهده علی یعقوبیان است.