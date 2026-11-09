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۶ شمشیرباز از اردبیل، یزد و مازندران به اردوی آمادهسازی تیم ملی اپه مردان دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آمادهسازی تیم ملی شمشیربازی مردان در اسلحه اپه، از دوشنبه تا ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام فدراسیون شمشیربازی، ۶ ورزشکار از استانهای اردبیل، یزد و مازندران برای حضور در این اردو دعوت شدهاند.
اسامی دعوتشدگان به شرح زیر است:
احمدرضا کنعانی (اردبیل)
امیرحسین موشکی (اردبیل)
علی نمازی (یزد)
محمدعلی خاکزار (یزد)
شاهین قاسمی (مازندران)
دانیال منصوری (یزد)
این اردو با هدف آمادهسازی ملیپوشان و ارتقای سطح آمادگی فنی و جسمانی آنان برای حضور در رقابتهای پیشرو برگزار میشود.
هدایت این تیم بر عهده علی یعقوبیان است.