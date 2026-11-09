بنیاد برکت با پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومانی به خسارت‌دیدگان میدان بزرگ میوه و تره‌بار لارستان ، زمینه بازسازی واحدهای صنفی و راه‌اندازی دوباره کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را فراهم کرده است.

بازسازی میدان میوه و تره بار شهر لار در جنوب فارس به همت بنیاد برکت

بازسازی میدان میوه و تره بار شهر لار در جنوب فارس به همت بنیاد برکت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به میدان بزرگ میوه و تره‌بار لارستان در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان این مجموعه با خسارت و بیکاری مواجه شدند.

این میدان تامین کننده بخش قابل توجهی از مایحتاج مناطق مختلف لارستان بود و در این حادثه بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به کسبه خسارت وارد شد.

حمله دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی رمضان به این میدان ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرده بود.

بنیاد برکت با پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تا پنج میلیارد تومانی به خسارت‌دیدگان، زمینه بازسازی واحد‌های صنفی و راه‌اندازی دوباره کسب‌وکار‌های آسیب دیده را فراهم کرده است.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.