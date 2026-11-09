سازمان توسعه تجارت ایران طی ابلاغیه‌ای، سهمیه واردات کالای همراه مسافر و پوشاک هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را برای دوره مهر تا آذر ۱۴۰۵ مشخص کرد. فهرست ۹۵۰ قلمی کالا‌های همراه مسافر نیز در این دور از تخصیص‌ها پابرجا ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی گمرک ایران؛ بر اساس ابلاغیه جدید، سهمیه ارزی کل کالای همراه مسافر به تفکیک مناطق به این شرح تعیین شده است:

منطقه آزاد ارس: ۲۷.۸ میلیون دلار

منطقه آزاد چابهار: ۲۳.۵ میلیون دلار

منطقه آزاد کیش: ۲۱ میلیون دلار

منطقه آزاد قشم: ۱۸.۵ میلیون دلار

منطقه آزاد انزلی: ۱۴.۳ میلیون دلار

منطقه آزاد اروند: ۱۲.۴ میلیون دلار

منطقه آزاد ماکو: ۷.۵ میلیون دلار

همچنین در بخش واردات پوشاک، سقف‌های ارزی مجاز هر منطقه به تفکیک زیر مشخص شد:

قشم: ۸ میلیون دلار

کیش: ۷.۱ میلیون دلار

ارس و انزلی: هرکدام ۴.۶ میلیون دلار

ماکو: ۳.۱ میلیون دلار

چابهار: ۱.۹ میلیون دلار

اروند: ۱.۶ میلیون دلار

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که تخصیص سهمیه‌های باقی‌مانده سه‌ماهه سال ۱۴۰۵، بر اساس نتایج بررسی‌های میدانی، داده‌های سامانه‌های ثبت آماری و گزارش‌های گمرکی مناطق آزاد صورت خواهد گرفت.