سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هماهنگی با کمیته داوران، اسامی ناظران و داوران دیدار‌های هفته چهارم دور رفت لیگ برتر مردان را اعلام کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفت دیدار هفته چهارم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران در سال ۱۴۰۵ چهارشنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۴ آبان در شهر‌های تهران، اردکان، اصفهان، اسلامشهر، تبریز و قزوین پیگیری می‌شود.

دیدار دو تیم فولاد سیرجان ایرانیان و پاس گرگان امروز در خانه والیبال تهران برگزار می‌شود که بهرام سلیمانی و مسعود ذوقی ناظران فنی و داوری هستند. همچنین قضاوت این دیدار برعهده مجتبی بیداریان (داور اول)، ارمیا منبتی (داور دوم) و محمدرضا درفش کاویان (داور ویدئوچک) است.

برنامه سایر مسابقات هفته چهارم و اسامی ناظران و داوران به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۰ آبان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر – مهرگان نور

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: خلیل یگانه‌مجد، داور اول: داود نافعی، داور دوم: سعید واعظی و داور ویدئوچک: رضا نودهی

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – استقلال مشهد

ناظر فنی: مسعود یزدان‌پناه، ناظر داوری: محمد ابراهیم‌زاده، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: جواد مرآتی و داور ویدئوچک: مجتبی اسپرغم

اصفهان، سالن ۲۵ آبان، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – تهران بیشه چمستان

ناظر فنی: علیرضا گیلانی، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: مرتضی حسن‌علایی، داور دوم: مجتبی نعمتی و داور ویدئوچک: علیرضا پوردهقان

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – شهداب یزد

ناظر فنی: مسعود ذوقی، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: قادر صادقی، داور دوم: مهدی نویدی‌نو و داور ویدئوچک: نیما یزدان‌پناه

تبریز، سالن شهید پورشریفی، ساعت ۱۶

مس سونگون تبریز – شهرداری ارومیه

ناظر فنی: عباس امانی‌شهرک، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: علیرضا غریب، داور دوم: حامد آقابراری و داور ویدئوچک: میلاد افشار

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۶

شهروند قزوین – پیکان تهران

ناظر فنی: اصغر میرزایی، ناظر داوری: مجید محسنی شوشتری، داور اول: محمدرضا درفش کاویان، داور دوم: رمضان جلال و داور ویدئوچک: مرتضی مشهدی

آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر مردان روز یکشنبه ۲۴ آبان در سال ۹ دی رفسنجان برگزار می‌شود و اسامی ناظران و داوران مسابقه مس رفسنجان و صنعتگران امید به زودی ازسوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.

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