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سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هماهنگی با کمیته داوران، اسامی ناظران و داوران دیدارهای هفته چهارم دور رفت لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفت دیدار هفته چهارم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران در سال ۱۴۰۵ چهارشنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۴ آبان در شهرهای تهران، اردکان، اصفهان، اسلامشهر، تبریز و قزوین پیگیری میشود.
دیدار دو تیم فولاد سیرجان ایرانیان و پاس گرگان امروز در خانه والیبال تهران برگزار میشود که بهرام سلیمانی و مسعود ذوقی ناظران فنی و داوری هستند. همچنین قضاوت این دیدار برعهده مجتبی بیداریان (داور اول)، ارمیا منبتی (داور دوم) و محمدرضا درفش کاویان (داور ویدئوچک) است.
برنامه سایر مسابقات هفته چهارم و اسامی ناظران و داوران به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۰ آبان
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶
رازین پلیمر – مهرگان نور
ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: خلیل یگانهمجد، داور اول: داود نافعی، داور دوم: سعید واعظی و داور ویدئوچک: رضا نودهی
اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶
چادرملو اردکان – استقلال مشهد
ناظر فنی: مسعود یزدانپناه، ناظر داوری: محمد ابراهیمزاده، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: جواد مرآتی و داور ویدئوچک: مجتبی اسپرغم
اصفهان، سالن ۲۵ آبان، ساعت ۱۶
فولاد مبارکه سپاهان – تهران بیشه چمستان
ناظر فنی: علیرضا گیلانی، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: مرتضی حسنعلایی، داور دوم: مجتبی نعمتی و داور ویدئوچک: علیرضا پوردهقان
اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶
طبیعت اسلامشهر – شهداب یزد
ناظر فنی: مسعود ذوقی، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: قادر صادقی، داور دوم: مهدی نویدینو و داور ویدئوچک: نیما یزدانپناه
تبریز، سالن شهید پورشریفی، ساعت ۱۶
مس سونگون تبریز – شهرداری ارومیه
ناظر فنی: عباس امانیشهرک، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: علیرضا غریب، داور دوم: حامد آقابراری و داور ویدئوچک: میلاد افشار
قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۶
شهروند قزوین – پیکان تهران
ناظر فنی: اصغر میرزایی، ناظر داوری: مجید محسنی شوشتری، داور اول: محمدرضا درفش کاویان، داور دوم: رمضان جلال و داور ویدئوچک: مرتضی مشهدی
آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر مردان روز یکشنبه ۲۴ آبان در سال ۹ دی رفسنجان برگزار میشود و اسامی ناظران و داوران مسابقه مس رفسنجان و صنعتگران امید به زودی ازسوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.