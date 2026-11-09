ثروتمندان صهیونیست در سرزمین های اشغالی، یک روز پیش از سقوط وال‌استریت و افت حدود ۱۲ درصدی شاخص شرکت‌های تولیدکننده تراشه، درباره خطرات سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فناوری آمریکا مطرح کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روسیا الیوم؛ روزنامه اقتصادی «کالکالیست» اعلام کرد: در نشست محرمانه مدیران ثروت در اسرائیل، که تنها ۲۴ ساعت پیش از سقوط ۵.۵ درصدی شاخص نزدک و افت حدود ۱۲ درصدی شاخص شرکت‌های تولیدکننده تراشه برگزار شده بود؛ پرسش‌هایی درباره سرمایه‌گذاری در بازار سهام و خطرات سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فناوری آمریکا مطرح شد.

تامیر هیرشکوویتز، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت «آیالون»، در این نشست نسبت به احتمال وقوع یک بحران بزرگ در حوزه فناوری هشدار داد و تاکید کرد: بحران بزرگ بعدی ممکن است بحران بدهی شرکت‌های فناوری باشد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی از طریق استقراض مالی تأمین می‌شود و این روند ممکن است طی دو تا سه سال آینده باعث ایجاد بحران شود.

در این نشست همچنین، «باراک بانسکی» از شرکت «بیمه کلال» فاش کرد که شرکتش حدود یک ماه پیش بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود در بازار سهام را به اوراق قرضه بلندمدت در خارج منتقل کرده است.

روزنامه کالکالیست فاش کرد: میزان سرمایه‌گذاری اسرائیل در سهام وصندوق‌های مرتبط با تراشه و شرکت تاور بیش از ۵۶ میلیارد شِکِل تخمین زده می‌شود که این موضوع هیچ گونه سوءظنی در مورد نشت اطلاعات ایجاد نمی‌کند.