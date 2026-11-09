رزمایش تخصصی مقابله با نشت گاز کلر با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و سنجش سرعت واکنش تیم‌های امدادی و ایمنی در تصفیه‌خانه آب مجتمع بندری امام خمینی استان خوزستان برگزار شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رزمایش تخصصی مقابله با نشت گاز کلر با طراحی سناریوی فرضی نشت گاز کلر و با هدف ارزیابی میزان آمادگی و هماهنگی بخش‌های مختلف در مواجهه با شرایط اضطراری در بندر امام خمینی به اجرا درآمد.

در این تمرین عملیاتی، شاخص‌هایی از جمله سرعت تشخیص و اعلام حادثه، ایزوله‌سازی و مدیریت محدوده آلوده، کنترل مبادی ورودی و خروجی، تخلیه اضطراری ایمن و اجرای اقدامات اولیه برای مهار خطر مورد ارزیابی قرار گرفت.

تیم‌های واکنش در شرایط اضطراری نیز با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و سیستم‌های تنفسی تخصصی و مطابق پروتکل‌های ایمنی مواد شیمیایی وارد صحنه شدند و ضمن ایمن‌سازی محدوده پیرامونی، اقدامات لازم برای کنترل و خنثی‌سازی کانون بحران را انجام دادند.

سنجش زمان واکنش، ارزیابی نحوه اطلاع‌رسانی و ارتباطات، کارآمدی تجهیزات تخصصی و میزان انطباق عملیات میدانی با الزامات ایمنی از دیگر محورهای این مانور بود.

نتایج حاصل از ارزیابی این تمرین پس از تحلیل، برای بازنگری و ارتقای طرح‌های واکنش در شرایط اضطراری (ERP) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مجتمع بندری امام خمینی یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری کشور و از مراکز اصلی جابه‌جایی کالا در جنوب ایران است و با توجه به گستردگی فعالیت‌های بندری، وجود تاسیسات مختلف و تردد ناوگان و نیروی انسانی، اجرای مانورهای تخصصی ایمنی و مدیریت بحران برای افزایش آمادگی در برابر حوادث احتمالی در این مجتمع اهمیت دارد.